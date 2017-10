Terug van weggeweest: Tamagotchi maakt comeback

Ken je ‘m nog, de Tamagotchi? Misschien had je er zelf een en anders liepen je kinderen er waarschijnlijk continu mee rond. In de jaren 90 waren de kleine eitjes waarin een elektronisch huisdiertje ‘leefde’ een enorme hype. Nu zijn ze terug van weggeweest!

Maar als je er eentje wilt hebben, moet je er snel bij zijn…

Liefde geven

Voor wie er totaal in het duister tast bij het horen van de naam ‘Tamagotchi’: het gaat om minicomputers in de vorm van een eitje. Op het schermpje zie je een klein ‘huisdier’ dat eten, drinken en aandacht nodig heeft om te kunnen overleven. Door middel van 3 kleine knopjes kun je het diertje voeren en liefde geven. Als je goed voor ‘m zorgt, groeit het beestje. Vergeet je hem aandacht te geven, dan gaat hij dood.

Even pauze

Goed nieuws voor Tamagotchi-verzorgers bij wie het beestje vroeger altijd binnen no time overleden was: op deze nieuwe versie zit een pauzeknop! Als je dus even geen tijd hebt om voor ‘m te zorgen, zet je het ei gewoon op pauze. Dat scheelt je een hoop Tamagotchi-begrafenissen. De Tamagotchi 2.0 is iets kleiner dan de oude versie, maar verder hebben de makers er weinig aan veranderd. Het scherm heeft nog net zo weinig pixels als in de jaren 90, voor het nostalgische gevoel.

6 kleuren

Producent Bandai laat weten dat ze vanaf 5 november weer Tamagotchi’s op de markt brengen. Hij is er in 6 verschillende kleuren. Je kunt ‘m voor 13 euro bestellen via Amazon, maar de oplage is beperkt: Bandai heeft namelijk alleen rekening gehouden met de Amerikaanse markt. Het speeltje is verder ook in Japan te koop.

Bron: Daily Mail. Beeld: Istock

