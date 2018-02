De vraag der vragen: moet je wel of niet voor het poetsen je tandenborstel nat maken?

Er zijn van die dingen die we al jaren op de automatische piloot doen. Dingen waar je niet meer bij na hoeft te denken. Je tanden poetsen is zo’n ding, maar nu is er toch discussie ontstaan over het gebruik van water bij het poetsen van je tanden.

Op Twitter vroeg iemand zich af andere mensen eerst hun tandenborstel nat maken voor ze er tandpasta op doen. De meningen bleken nogal te verschillen. De een zegt eerst tandpasta op de tandenborstel te doen om deze vervolgens nat te maken en de ander zegt de tandenborstel eerst nat te maken en vervolgens de tube tandpasta te pakken.

Zachter

Volgens een expert is er maar één juiste manier. Namelijk: maak je tandenborstel eerst nat zodat de borstel meteen schoon wordt en het zachter is voor je tanden en tandvlees. Daarnaast blijft de tandpasta ook beter aan de borstel plakken zodat het er niet af valt voor je de borstel in je mond hebt. Het beste is om de borstel vervolgens nog een keer nat te maken zodat de oplosbaarheid van de tandpasta als het ware wordt geactiveerd en daardoor blijft het nog beter plakken op de tandenborstel.

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.