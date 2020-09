Tandenpoetsen onder de douche is lekker efficiënt. Terwijl je je haren nat maakt of de crèmespoeling intrekt, poets je je tanden en heb je twee vliegen in één klap. Dat is helemaal oké, míts je het op de juiste manier doet.

En dat is meteen een van de meest gemaakte fouten onder douche-poetsers.

Advertentie

Tandenpoetsen

Het gaat namelijk mis wanneer je je tandenborstel in de douche laat liggen. Zo kan namelijk schimmel ín je tandenborstel ontstaan. Bacteriën groeien immers veel sneller in een vochtige omgeving. Daarom is het belangrijk dat je de tandenborstel opbergt op een droge plek (en dus niet op het kletsnatte plankje naast de shampoo).

Speciale houder

Vind je het onhandig als de tandenborstel onder de douche niet voor het grijpen ligt? Dan zijn er ook genoeg tandenborstelhouders die je in de douche aan de muur bevestigt. Als je borstel hangt, kan het makkelijker aan de lucht drogen. Dan is het wel zaak dat je daarna het douchegordijn of de douchedeur opengooit zodat het niet gaat broeien.

Tijd voor een nieuwe tandenborstel? Deze mondhygiënist vertelt wanneer je oude aan vervanging toe is.

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Well + Good. Beeld: iStock