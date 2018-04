Tanja Jess heeft amper kleren nodig om het gras te maaien

Het is eindelijk weer eens een keertje lekker weer, dus heel Nederland is goed aan het genieten buiten. Tanja Jess maakt haar tuin zomerklaar, zoals ze laat zien op Instagram.

En ze heeft het blijkbaar warm in dit (bijna subtropische?) weer zo aan het begin van april, want dat doet ze in niets meer dan een spijkerbroek en bikinitop. “Getting ready”, schrijft ze erbij met een knipoog.

Tanja heeft de laatste tijd sowieso weinig zin in kleren, blijkt uit haar Instagram. Eerder droeg ze al alleen wat haarlak.

Net zo’n bikini als Tanja? Er is genoeg inspiratie te vinden:

