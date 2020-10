Nieuw op Libelle: dagelijkse tarotkaart voor jouw sterrenbeeld

De tarotkaart die voor dinsdag 6 oktober 2020 is getrokken, is de kaart van de Schildknaap van Zwaarden. Deze kaart staat voor het volgende.

Op elke hoek gevaar zien, nerveuze spanning en onervarenheid. Kritiek krijgen en leermomenten horen bij deze kaart, maar ook kansen krijgen en helder kunnen nadenken. In relaties gaat het over onuitgesproken irritaties en het weer goed kunnen maken.

Ram:

Concurrenten kunnen op je zenuwen werken vandaag, ze wakkeren je vechtlust aan. Eigenlijk bestaan ze alleen in je hoofd, want iedereen is uniek. Wat jij doet kan niemand anders.

Stier:

Is er iemand op je baan, je geld of je partner uit? Jouw zekerheden zijn je heilig, maar je kunt je ook afvragen hoe ‘zeker’ het leven eigenlijk is. Tel je zegeningen, adem diep door, en je leeft nu!

Tweelingen:

Een tikkie zenuwachtig babbel je er waarschijnlijk op los vandaag. Zoek iemand bij wie je dit ei kwijt kunt. Je moeder of je yogamaatje? Doe in ieder geval wat zonnegroetjes, dat helpt echt.