Déze tatoeagetrend waait momenteel over naar Nederland

Behoorlijk wat trends ontstaan aan de andere kant van de oceaan en waaien vervolgens over naar (onder meer) Nederland, waar we het vervolgens vrolijk overnemen. Zo ook déze tatoeagetrend.

Tatoeages heb je in allerlei soorten, vormen en maten. En de keuze is reuze als het gaat om de plek waar je zo’n inktkunstwerk kunt laten zetten: van ín je oor tot pal naast je borst. Momenteel is – vooral onder bekende artiesten – de gezichtstatoeage razend populair.

Zo’n 2 tot 3 jaar geleden zagen we dit type tatoeage voor het eerst. Het leek erop dat de trend Nederland niet zou bereiken, maar nu gaat het toch ineens hard. “Ik geef het nog een paar weken”, laat historicus en auteur van het boek Optocht der tattoos Henri Beunders aan Editie NL weten. Maar veel tatoeëerders weigeren een dergelijke tatoeage te plaatsen.

De regels in Nederland

Tatoeëerders in ons land zijn verplicht om zich aan de landelijke regels te houden. Voor kinderen onder de 12 is het bijvoorbeeld verboden om een tatoeage te laten zetten. Tussen de 12 en 16 jaar mag het wél op bepaalde plekken van het lichaam, maar enkel met toestemming van ouders. De handen, hals, pols en het hoofd zijn verboden terrein voor zo’n permanent plaatje. Eenmaal 16 mag iedereen zelf beslissen.