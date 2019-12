Net een te klein stuk inpakpapier geknipt? Met deze truc past het cadeau toch

De kerstvoorbereidingen zijn in volle gang. Kerstmenu’s worden samengesteld, feestoutfits worden gekocht en cadeautjes moeten worden ingepakt. Het inpakken van de cadeaus kan dit jaar weleens makkelijker worden dan ooit.

Het staat zo leuk onder de kerstboom, al die cadeautjes in hetzelfde cadeaupapier. Maar een klusje is het wel. Kleine frustraties als het beginnetje van de rol plakband niet kunnen vinden en een te klein stuk afknippen waardoor het allemaal net niet past, liggen op de loer. Maar voor dat laatste probleem lijkt nu een oplossing te zijn.

Cadeautje draaien

Op Twitter werd deze week een tip gedeeld waar veel mensen erg van onder de indruk zijn. “Na al die jaren” schrijft iemand bij een video waarop te zien is dat je met een te klein stukje inpakpier tóch een cadeautje in kunt pakken. Hoe? Door het cadeautje te draaien. En daarmee bespaar je ook een hoop papier:

You’ve got to be kidding me. After all these years… pic.twitter.com/dhNgjCVzeG

— Chuck B (@chUckbUte) December 15, 2019