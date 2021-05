Veel regen, weinig zon: dat is hoe deze meimaand eruitziet. Ook april en maart waren natte maanden. Jammer voor ons, fijn voor de natuur. Toch? Of bestaat er ook zoiets als ‘te veel regen’? Wij zochten het uit.

Na jaren van droogte en warme lentes, liet het voorjaar van 2021 een andere kant zien. De afgelopen weken heeft het bijna dagelijks geregend. Voor ons land was dat een goede kans om te herstellen van de afgelopen drie jaren, die warmer en droger dan gemiddeld waren.

Die warmte en droogte zorgden voor veel problemen. Er waren watertekorten in Nederland, omdat het grondwaterpeil te laag lag. Hierdoor was er niet genoeg water voor landbouw en de natuur, en ook ons drinkwater dreigde op te raken.

Grondwaterpeil

De regen van de afgelopen maanden bracht het Nederlandse grondwaterpeil weer een beetje omhoog. Maar volledig hersteld, is het nog niet. Maurice Middendorp van Buienradar legt aan RTL Neuws uit hoe dat zit. “Het ziet er lekker fris, mooi, groen uit buiten, maar de natuur heeft eigenlijk meer tijd nodig dan een jaar om goed te herstellen. Laten we dan ook hopen dat het deze zomer vooral in de nacht regent en overdag lekker de zon schijnt.”

Te veel regen

In de afgelopen periode is er dus zeker nog geen sprake geweest van te veel regen. Maar kan dat wel gebeuren als het de komende maanden nog zo nat blijft? Geen zorgen. De kans dat er te veel regen valt, is heel klein. Vooral de natuur is goed bestand tegen veel regen. Te veel regenval is in de natuur nog nooit voorgekomen. Die kan het eigenlijk allemaal wel aan.

Schade

Voor de stad en de mensen die erin leven, kan het wel lastig zijn als er te veel regen valt. Zo kan het moeilijk zijn om een teveel aan water af te voeren in steden. Daarbij kan veel regenval schade toebrengen aan landbouwgrond.

Het is voor Nederland dan ook belangrijk om een scherpe focus te blijven houden op het waterbeheer. Maar al met al is de regenval tot nu toe, geen probleem. Voor onze grond is het meer dan welkom op dit moment.

