Te weinig ruimte in de kast? Met dit trucje kun je ineens drie keer zoveel kwijt

Het is een welbekend probleem: je kast hangt vol met kleding, maar toch heb je helemaal niets leuks meer om aan te trekken. Wist de postbode jouw huis de afgelopen tijd regelmatig te vinden en is een overvolle kledingkast het gevolg? Met dit trucje creëer je in diezelfde kast drie keer zoveel ruimte.

Er passen op een kledingroede maar een beperkt aantal hangers. Met een beetje proppen krijg je er daar misschien nog een aantal bij, maar op een gegeven moment is vol echt wel vol in jouw kledingkast. Dan moet je het slimmer aan gaan pakken.

Advertentie

Zeeën van ruimte in de kast

Goed nieuws: met een simpel trucje creëer je binnen een paar minuutjes drie keer zoveel ruimte in jouw kledingkast. En nog netjes ook! Wat je daarvoor nodig hebt? De lipjes van frisdrankblikjes. Die moet je dus wel even opsparen, maar wanneer je er genoeg hebt verzameld, heb je in no-time zeeën van ruimte in jouw kledingkast.