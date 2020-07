Iedere dag een doekje over het aanrecht en zelfs de handgrepen vergeet je niet. Het schoonmaken heb je aardig onder controle en toch bestaat de kans dat je een paar dingen vergeet. Libelle zet vijf dingen in huis op een rij die je waarschijnlijk veel gebruikt, maar misschien niet vaak genoeg schoonmaakt.

Sta je er weleens bij stil hoe vaak je bijvoorbeeld je telefoon schoonmaakt? En waarmee je dat doet? Dit is namelijk één van de vijf dingen die vaak vergeten worden tijdens het schoonmaken in huis.

Laten we hiermee beginnen. Waarschijnlijk gebruik je je telefoon elke dag en komt hij vaak in aanraking met je gezicht. Bij dat intensieve gebruik is het wel zo hygiënisch om hem regelmatig schoon te maken. Gebruik liever geen glasspray, maar een microvezel doek of speciale doekjes die gemaakt zijn om telefoons schoon te maken.

Telefoonhoesje

Wanneer is de laatste keer dat je je telefoonhoesje hebt schoongemaakt? Het hoeft je helemaal niet zoveel tijd te kosten. Met een natte doek haal je het vuil zo weg. Heb je een transparant hoesje dat vergeeld is? Een mix van baking soda en cola maakt hem weer wit. Even poetsen met een tandenborstel, et voilà.

Activity tracker

Heb je een armband om je pols om je stappen te tellen of zelfs een heuse smartwatch? Vergeet niet om die ook eens schoon te maken. Zeker als je hem regelmatig draagt kan het zweterig en vies worden. Een zachte doek en een sopje halen het vuil eenvoudig weg, waardoor het weer als nieuw voelt.

Koptelefoon

Of je nu een koptelefoon draagt die over je oren gaan of in je oren zitten: het is belangrijk dat je die eens in de zoveel tijd schoonmaakt om het zweet en oorsmeer te verwijderen. Siliconen oorstukjes maak je schoon in een sopje, of gebruik een zachte doek. Voor foam oordopjes kun je beter geen sop gebruiken. Vergeet niet om draadjes ook schoon te maken. Een grote koptelefoon maak je schoon met sop en een doek.

Toetsenbord

Even snel wat eten bij de computer, per ongeluk met vieze handen je toetsenbord aanraken… Deze plek verzamelt veel vuil en viezigheid. Hoog tijd om het regelmatig schoon te maken, dus. Gebruik een licht vochtige doek voor de toetsen en een droge doek voor het scherm.

Sommige producten zijn best lastig om écht goed schoon te krijgen. Maar wist je dat de kans vrij groot is dat je dit gewoon in de vaatwasser kunt schoonmaken? Hoewel we de vaatwasser vooral gebruiken voor pannen en servies, kun je ook verder kijken dan dat. Deze 5 producten kunnen ook in de vaatwasser!

Beeld: iStock