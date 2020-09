Gebeten door een teek? Dít zijn de symptomen van de ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme is zeker geen pretje. Je krijgt het wanneer je gebeten wordt door een teek, een vervelend beestje dat te vinden is in de bossen, maar ook in de duinen, heide of gewoon in je achtertuin. Met een beetje pech draagt een teek de ziekte van Lyme aan jou over, maar wat zijn de symptomen van deze ziekte nu eigenlijk precies?

Tekenseizoen

Voorheen werd veel gesproken over het ‘tekenseizoen’ dat van maart tot en met oktober geldt, maar tegenwoordig zijn de teken bijna het hele jaar actief. Dit heeft alles te maken met de warmere temperatuur, waardoor de beestjes langer overleven. Wanneer je naar het bos, de duinen, een heidegebied of een park gaat, is het eigenlijk altijd aan te raden om jezelf daarna te checken op teken.