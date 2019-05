Dít vergeten mensen vaak als ze gebeten worden door een teek

Heb je binnenkort een natuurwandeling op de planning staan? Dan is het verstandig om je lichaam achteraf grondig te controleren op tekenbeten. En stop dan vooral niet met zoeken als je er eentje hebt gevonden, want teken komen vaak niet alleen, zo waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Uit een inventarisatie van tekenradar.nl blijkt dat veel mensen meer dan één beet tegelijkertijd oplopen.

Meerdere beten

“De meeste mensen melden maar een teek. Maar bijna 1 op de 5 mensen meldt twee of meer tekenbeten”, vertelt Kees van den Wijngaard, onderzoeker bij het RIVM. Ongeveer de helft van de meldingen van beten komt in juni en juli binnen. Het RIVM waarschuwt iedereen die tijdens Hemelvaart en Pinksteren gaat kamperen of de natuur in trekt dan ook om een tekencheck te doen.

Waar zijn de meeste teken?

Hoewel mensen in het hele land risico lopen om gebeten te worden, zien onderzoekers van het RIVM en Wageningen University wel grote regionale verschillen in het aantal meldingen. Bijna een kwart van de meldingen kwam namelijk uit Gelderland. Noord-Brabant en Noord-Holland komen op plaats 2 en 3 van provincies met de meeste tekenbeten.

Wat te doen?

Mocht je een tekenbeet op je lichaam vinden, dan is het belangrijk om deze zo snel mogelijk te verwijderen, het liefst direct. Hoe korter op de huid, hoe kleiner namelijk de kans op de ziekte van Lyme is. Als er een ring- of vlekvormige uitslag ontstaat of koorts optreedt, adviseert het RIVM om naar de huisarts te gaan.

Of bekijk de tips van dokter Rutger:

Bron: Tekenradar. Beeld: iStock