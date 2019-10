7 tekenen dat je kat echt dol op jou is

Iedereen laat elkaar op een andere manier zien dat ze van elkaar houden. Dat geldt ook voor katten. Toch kun je aan deze dingen zien dat je kat dol op je is.

We houden onwijs veel van onze katten en hopen natuurlijk dat deze liefde wederzijds is. Hier zijn tekenen dat je kat ook dol is op jou:

1. Begroeten

Ook al kunnen katten niet praten, ze willen ons veel vertellen. Miauwen en piepende geluiden kunnen allemaal aangeven dat je kat klaar is om te spelen. Ze willen op dat moment héél graag aandacht en dat doen ze niet als ze je niet zo leuk vinden.

2. Spinnen

Als een kat spint wanneer hij of zij op schoot of in de buurt ligt, betekent dit dat je viervoeter zich vertrouwd bij je voelt. Als kittens spinnen proberen ze te communiceren met de andere kittens, maar wanneer volwassen katten spinnen is dit een teken van tevredenheid en geluk.

3. Oogcontact

Katten kijken alleen de mensen die ze leuk vinden recht in de ogen aan. Kijk vooral ook terug, want daar worden ze rustig van.

4. Kopjes

Kopjes geven doen katten ook uit liefde. Op deze manier laten ze hun geur bij je achter, zodat je bij ze hoort en een beetje hun bezit wordt. Dit doen ze alleen als ze zich fijn bij je voelen.

5. Staart

De staart zegt veel over de gemoedstoestand van een kat. Wanneer ‘ie op de grond hangt, voelt hij zich niet fijn. Zit ‘ie zelfs tussen z’n poten? Dan is je kat hartstikke bang. Maar wanneer de kat z’n staart omhoog houdt en subtiel op en neer beweegt, wil hij zeggen dat ‘ie je lief vindt.

6. Buikje

De buik is voor de meeste katten een verboden gebied. Zodra je z’n buik aait, raakt ‘ie in paniek en rent hij 9 van de 10 keer weg. Mocht hij het aaien van z’n buikje wél toestaan? Dan laat hij zien dat hij je volledig vertrouwt en het fijn vindt om in je buurt te zijn.

We kunnen niet zonder onze katten.

Bron: PureWow. Beeld: iStock