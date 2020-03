Agossie: blije tekkel verstuikt z'n staart door overmatig kwispelen

Waar de meeste mensen het maar lastig vinden om zoveel binnen te zitten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn veel huisdieren maar wát blij met al die extra aandacht van hun baasjes. Zo ook de tekkel van Emma.

Het beestje liep door zijn enthousiasme zelfs een blessure op.

Emma werkt de laatste tijd ook thuis, waardoor tekkel Rolo zijn geluk niet op kan. “Mijn hondje is zó blij dat iedereen thuis werkt in verband in deze quarantainetijd, dat hij zijn staartje niet meer kan bewegen”, schrijft ze op Twitter.

Een goede reden om even bij de huisarts langs te gaan met Rolo. En wat bleek daar? De tekkel had z’n staartje verstuikt door er overmatig mee te kwispelen:

So my dog has been so happy that everyone is home for quarantine, that his tail has stopped working, so we went to the vet and the vet said ‘he had sprained his tail from excessively wagging it’ 😂😂😭😭💔💔

— Emma smith (@Emmasmith77xx) March 20, 2020