Binnenkort zie je op je telefoon hoe druk het is in de trein

Binnenkort kun je op je telefoon zien hoe druk het in je bus of trein is. Dan kun je eventueel een trein later pakken en hoef je hopelijk niet meer te staan. Hoe fijn is dat!

Hoe druk het is in het openbaar vervoer kun je binnenkort checken dankzij een update van Google Maps. Daar staat een van de volgende opties bij jouw trein of bus: many seats available (veel zitplaatsen), few seats available (weinig zitplaatsen), standing room only (je kunt alleen staan) en crushed standing room only (je staat dicht op elkaar). Je ziet dus in één oogopslag hoeveel mensen er al in jouw trein of bus zitten. Het is nog niet duidelijk hoe je dit precies op je beeldscherm te zien krijgt, maar handig is het zeker.

Voor auto’s

Ook voor automobilisten is de update van Google Maps nuttig. Het wordt namelijk makkelijker om wegafsluitingen door te geven. Als veel mensen dit doen, kun je hopelijk op tijd een andere route kiezen.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock