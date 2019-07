Zó kun je je telefoon handsfree gebruiken op de fiets

Even snel die ene vriendin appen of doorspoelen naar je favoriete nummer: vanaf maandag mag het allemaal niet meer door een wetswijziging. Maar hoe kun je je telefoon dan wél handsfree gebruiken op de fiets?

Niet meer doen

Eigenlijk best heel logisch dat je je telefoon niet meer op de fiets mag gebruiken, want het leidt natuurlijk flink af in het verkeer. Maar wie heeft zich er de afgelopen jaren niet schuldig aan gemaakt? Toch kun je het vanaf nu maar beter niet doen: als je wordt betrapt, mag je een boete van 95 euro aftikken. En daar komen de administratiekosten ook nog eens bovenop. Gelukkig zijn er een paar alternatieven.

Veilig navigeren

Kun je de weg vaak écht niet vinden zonder een navigatieapp als Google Maps? Dan is het handig om een smartphonehouder voor je fiets te kopen. Je hebt al zo’n houder in huis voor een paar euro en je bevestigt ‘m gewoon aan je stuur.

Praten mag

Grote kans dat je de komende tijd fietsers tegenkomt die onderweg gekke commando’s roepen. Zowel Google Assistent als Siri kun je namelijk ook gebruiken zonder dat je daarvoor je handen van het stuur hoeft te halen. Zo kun je onderweg bijvoorbeeld je fietsroute wijzigen, berichten laten voorlezen of doorspoelen naar een volgend nummer. Zorg er wel voor dat je de mogelijkheid hebt om je telefonische assistent met je stem ‘wakker te maken’.

Trillingen

Heb je een smartwatch die je aan je telefoon kunt koppelen? Ook met de wetswijziging mag je die wél gewoon blijven gebruiken. Een smartwatch wordt namelijk gezien als accessoire. Door middel van trillingen geeft je horloge dan bijvoorbeeld aan welke bocht je moet pakken.

Blijven opletten

Let wel op: deze alternatieven lijken zo handig, maar kunnen ook afleiden. Je mag je telefoon dan wel niet meer in je hand vasthouden, maar ook in je tas of broekzak kan je mobiel voor afleiding zorgen. Uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat muziek luisteren op de fiets bijvoorbeeld al een risico met zich meebrengt, helemaal als je met twee oortjes van je favoriete deuntjes geniet. Doe je slechts één oortje in, wordt het gevaar alweer een heel stuk kleiner.

Onze techvlogger Nina doet voor hoe je een WhatsApp-berichtje kunt versturen zonder te typen:

Bron: Nu.nl.