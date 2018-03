Met deze tips heb je vanaf nu altijd een georganiseerde telefoon

Op de redactie houden we van organiseren. Lijstjes maken, ellenlange to-do lijsten schrijven en ons bureau gezellig maken: we worden er dolgelukkig van.



Maar dan die telefoon… Op de één of andere manier staat het organiseren daarvan altijd onderaan het prioriteitenlijstje. Want wat een gedoe; ál die foto’s en reminders, om nog te zwijgen van de overvloed aan apps. Mocht je een iPhone hebben: de melding ‘Icloud opslag vol’ begint ons al helemáál te irriteren.

Gelukkig vonden we deze organiseer-tips voor onze telefoon. Kunnen we toch met frisse moed beginnen.

1. Sorteer, verwijder en selecteer je favorieten

Heb je ontelbaar veel foto’s van je koffie gemaakt voordat je de perfecte te pakken had? Wis meteen alle ‘mislukte’ foto’s. Dat scheelt een hoop opslagruimte. Selecteer met het knopje ‘favorieten’ (op de iPhone) meteen je favoriete foto’s en verwijder de rest.

2. Maak albums aan

Dit is echt een toptip: maak albums aan op je telefoon voor het organiseren van je foto’s. Zoek je een bepaalde foto? Grote kans dat je ‘m snel vindt als je binnen de juiste categorie zoekt. Je telefoon sorteert je foto’s vaak alleen op datum en locatie, niet per se categorieën die handig zijn om op te zoeken.

3. Back-up je telefoon regelmatig

Behoor jij tot het type dat met véél moeite een paar foto’s kan verwijderen? Want: herinneringen…

Zorg dan dat je regelmatig een back-up maakt van je foto’s op je computer, cloud of een externe harde schijf. Wie zorgt voor goede back-ups heeft altijd een opgeruimde telefoon. Trouwens; back-ups maken is altijd een goed idee!

4. Print je mooiste foto’s met een app

Al die leuke foto’s op je computer zetten is fijn, maar nog leuker is het om ze uit te printen. Krijg je al stress van de gedachte van het maken van een foto-album? Niet nodig; zo’n fotoboekje maak je tegenwoordig in één klik rechtstreeks vanaf je telefoon. Bijvoorbeeld bij de Hema. Ook hierbij geldt; doe het meteen (na een leuke vakantie, of een weekend weg met je zus). Want: van uitstel komt afstel!

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock