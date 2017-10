Je weet het misschien niet maar bijna elke telefoon heeft een 'SOS-functie'

Na het vreselijke nieuws van Anne Faber maken veel moeders en meiden zich zorgen: alleen fietsen is opeens een beetje eng geworden.

Om je wat veiliger te laten voelen hebben veel telefoons een speciale functie.

In de oplader

Zowel Samsung als iPhone heeft een speciale functie die je in kan schakelen als je in nood bent. Als je dit inschakelt, dan stuurt je telefoon gelijk twee foto’s, een audio-opname en je exacte gps–locatie naar (een) gekozen contact(en). Je kunt dus aangeven naar wie je dit allemaal wilt laten sturen, bijvoorbeeld je partner, kinderen of ouders. Het enige nadeel is dat als je batterij leeg is van je telefoon, je dit niet kunt gebruiken. Zorg er dus voor dat je telefoon altijd is opgeladen als je (lang) op pad gaat.

Aan en uit

Bij een iPhone heb je zeker iOS11 nodig als je gebruik wilt maken van de SOS-functie. Ga vervolgens naar Instellingen en kies voor Emergency SOS en kies wie jouw hulplijnen worden. Wil je ‘m gebruiken? Dan moet je 5 keer op de aan/uit-knop klikken. Bij een Samsung ga je naar Instellingen en zoek je in de zoekbalk naar ‘SOS’. Je moet bij dit toestel 3 keer op de aan/uit-knop drukken.

Gebruiksvriendelijke smartphone mét SOS-functie 149,95 Bekijk

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: LINDAnieuws. Beeld: iStock