Zo maak je een telefoonhoesje écht goed schoon

Je mobiele telefoon gebruik je continu, misschien wel tientallen keren per dag. Dat maakt het telefoonhoesje een ideale plek voor bacteriën om zich te verzamelen. Zó maak je het hoesje écht goed schoon.

Bacteriën planten zich voor door zichzelf te vermenigvuldigen. Ze gaan dood in koudere temperaturen, en gedijen in temperaturen tussen de 10-40 graden. Een warme smartphone is er dus een ideale broeiplek voor.

Opfrisbeurt

Omdat er zich zoveel bacteriën verzamelen, is het belangrijk om niet alleen je telefoon maar ook je telefoonhoesje geregeld van een opfrisbeurt te voorzien. Maar hoe doe je dit eigenlijk grondig, zonder het hoesje kapot te maken?

Softcase telefoonhoesje

Heb je een leuk softcase hoesje om je telefoon zitten? Deze variant is erg populair en beschermt je telefoon heel goed tegen stoten en krassen. Je maakt dit hoesje gemakkelijk schoon met een natte doek, omdat het van plastic is en dus prima tegen water kan. Je kunt het zelfs op maximaal 30 graden wassen in de wasmachine.

Hardcase hoesje

Een harder hoesje is nóg gemakkelijker schoon te maken. Ook dit hoesje kun je zonder pardon opfrissen met een natte doek. En om het hoesje weer glanzend te krijgen, kun je het oppoetsen met een droge of licht vochtige doek.

Houten hoesje

Een minder vaak geziene variant, maar daardoor extra speciaal: het houten telefoonhoesje. Gebruik jij dit originele hoesje om je telefoon te beschermen? Dan heb je geluk, want vuil hoopt zich op dit materiaal minder snel op. Met een vochtige doek kun je het hoesje gemakkelijk schoonmaken. En extra glanzend wordt -ie weer als je het oppoetst met houtverzorging.

Portemonnee hoesje

Als laatste: een hoesje dat tegelijkertijd dient als portemonnee. Dit hoesje is vaak van leer en heeft dus een andere aanpak dan bovenstaande hoesjes nodig. Je kunt het ’t beste wel eerst reinigen met een natte doek. Daarna kun je in de weer gaan met simpele schoenpoets om het hoesje weer zo goed als nieuw te laten lijken.

