Vroeger was alles beter…dat is misschien niet helemaal waar, maar er zijn een aantal televisieprogramma’s van vroeger die we heel graag terug zouden zien op televisie. En dat zou binnenkort weleens kunnen gaan gebeuren.

De makers van het populaire Big Brother praten momenteel over een terugkeer van dit programma op televisie. De CEO van EndemolShine, het bedrijf achter dit programma, vertelt dat aan het NRC. “Het blijft een interessante vraag wat er gebeurt als je mensen met elkaar in één huis zet. Big Brother biedt de kans om relevante maatschappelijke thema’s aan te kaarten”, zegt hij daarover.

Nieuw jasje

Op dit moment is het bedrijf met verschillende partijen in gesprek over een nieuw seizoen van Big Brother. De plannen zijn om het programma niet alleen op televisie, maar ook online uit te gaan zenden. Daarmee gieten ze het programma – dat in 1999 voor het eerst te zien was – in een nieuw jasje. Het programma is in 62 landen te zien geweest op televisie.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock.