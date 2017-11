Dít populaire televisieprogramma van vroeger komt terug op televisie

Vroeger waren er nog niet zoveel zenders op televisie en waren er dus ook een paar programma’s héél populair. Een van die programma’s is binnenkort weer te zien op televisie.

Bijna 50 jaar geleden was de allerlaatste aflevering van ‘De Fabeltjeskrant’ te zien op televisie. Tot groot verdriet van veel ‘kijkbuiskinderen’ stopte Meneer de Uil met het voorlezen van de Fabeltjeskrant. Maar er is goed nieuws: vanaf volgend jaar is ‘De Fabeltjeskrant’ terug.

3D-versie

En niet zomaar terug op televisie, maar in een speciale 3D-versie. Volgend jaar oktober moet de special, die een half uur zal duren, uitgezonden worden. En de plannen zijn er ook om vervolgens in 2019 weer elke dag een aflevering van het programma uit te zenden. Wie de stem van Meneer de Uil in zal spreken voor de nieuwe versie is nog niet bekend.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.