Geloof het of niet: dinsdag worden temperaturen boven de 15 graden verwacht

Dreaming of a white Christmas? Dan kun je nog lang dromen, want de kans dat we een witte Kerst tegemoet gaan is… nihil. Sterker nog: dinsdag kan het 16 (!) graden worden.

En je hoeft geen helder licht te zijn om te begrijpen dat 16 graden en sneeuw niet samengaan.

Kleine kanttekening: die 16 graden geldt voor de provincie Limburg. Dat neemt niet weg dat het in Brabant en oostelijk Gelderland alsnog ook 15 graden wordt. Ook voor de rest van het land zijn de temperaturen (veel te) zacht voor de tijd van het jaar.

Blote benen-weer

In het noorden en westen stijgt het kwik naar 12-13 graden, landinwaarts kan het 14 graden aantikken. Inderdaad ja: dat is bijna blote benen-weer. Normaal is het de week voor Kerst rond de 5-7 graden. Komende dagen mogen we dus rekenen op het dubbele. Na Kerst lijkt de temperatuur wel weer iets te dalen.

Fijn nieuws als je een geboren koukleum bent, maar toch… heel kerstig zijn die lentetemperaturen niet.

Bron: Weeronline. Beeld: ANP