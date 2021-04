Ic-voorzitter Diederik Gommers raadt iedereen aan om bij blijvende hoofdpijn na vaccinatie contact op te nemen met een specialist. “Het is heel erg zeldzaam, maar het zou kunnen duiden op een vroeg symptoom van sinustrombose.”

De kans dat je trombose oploopt na een vaccinatie is volgens Gommers heel klein, maar volgens de intensivist is de trombose als gevolg van een vaccin-bijwerking goed te behandelen als je er vroeg bij bent.

Mocht je geen hoofdpijn hebben gehad na de eerste prik, dan is er volgens hem niks aan de hand. Deze zeldzame bijwerking is volgens hem sowieso nog niet niet gezien na de tweede prik. “Als je deze bijwerking niet hebt opgelopen bij de eerste prik, kun je ook de tweede prik veilig nemen”, legt hij uit in de podcast Virusfeiten.

De heftige hoofdpijn zou drie dagen tot twee weken na de eerste vaccinatie kunnen opduiken. “Op het moment dat mensen die gevaccineerd zijn aanhoudende hoofdpijn krijgen enkele dagen na vaccinatie zou dat eventueel kunnen duiden op een vroeg symptoom van sinustrombose”, vertelt Gommers. Een sinustrombose is trombose in de hersenen. Een bloedprop blokkeert de afvoerende vaten in het voorste deel van uw hersenen. Dit veroorzaakt (hevige) hoofdpijn.

Zeldzame bijwerking

Maar maak je niet gelijk druk als je een beetje hoofdpijn hebt. Iedereen heft natuurlijk weleens last van hoofdpijn. Maar als je voor de prik nog nergens lat van had en na de vaccinatie blijvende hoofdpijn ervaart, dan raadt Gommers je aan om contact op te nemen met een specialist. Het is belangrijk om er vroeg bij te zijn om het zeldzame symptoom te behandelen”, legt hij uit. Hij benadrukt nogmaals dat dit heel zeldzaam is. “Ondanks dat het niet vaak voorkomt na een vaccinatie hebben dokters in alle ziekenhuizen protocollen klaarliggen hoe ze moeten handelen bij Sinustrombose.”

Bijwerking van anticonceptiepil

Het blijft volgens ic-voorzitter lastig om vast te stellen of trombose echt een bijwerking is van een vaccin. “Het vaccin wordt aan heel veel mensen toegediend. Dan komen er ook ziektebeelden naar boven die gewoon voorkomen in onze maatschappij.” Trombose in hersenvaten komt los van corona regelmatig voor in Nederland. Elk jaar zijn er zeker 250 nieuwe gevallen. Gommers: “Je ziet dit verschijnsel veel bij jonge vrouwen. Bijvoorbeeld als bijwerking van het slikken van de pil, of na een zwangerschap.”

Bron: NPO Radio 1. Beeld: ANP