Temperaturen gaan omhoog: woensdag wordt het zomers

Voor ieder die de barbecue wat mist: er komt lekker weer onze kant op.

Het kwik gaat namelijk wat stijgen de komende dagen, na een ietwat fris weekend. Natuurlijk zagen we het zonnetje al wat langskomen de afgelopen dagen, maar om nou te zeggen dat we konden flaneren in onze korten broeken en op slippers… Nee.

Lang geleden

Maar Buienradar maakt onze zondag: er komt namelijk zomerweer aan. En dit keer écht. Het wordt woensdag maar liefst 28 graden en ook dinsdag wordt het al ontzettend aangenaam met temperaturen rond de 24 graden. Ook dan blijft het droog – hoewel het wel nog wat bewolkt kan zijn. Maar vooral woensdag is het opeens zomers heet. En dat is best wat, want sinds 19 juli is het niet meer zo warm geweest.

Na woensdag wordt het iets koeler, maar mogen we nog steeds niet klagen. Het lijkt eindelijk even gedaan te zijn met de fikse onweer- en regenbuien die we de afgelopen tijd hebben gezien. Maar als je denkt dat het niet erger kan… In 1929 was het op 20 augustus slechts 6,6 graden.

Bron: Buienradar. Beeld: iStock