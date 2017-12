Op déze temperatuur kun je je verwarming 's nachts het beste zetten

Waarom zou je de verwarming ’s nachts laten loeien, als je toch onder een lekker warme deken ligt? Door slim met je thermostaat om te gaan, kun je op jaarbasis tientallen euro’s besparen.

Als je de verwarming elke nacht op 15 graden zet, bespaar je per jaar al 80 euro op de stookkosten, meldt installatiebedrijf Feenstra. Je gebruikt zo minder gas, en dat is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor het klimaat. Je stoot namelijk minder CO2 uit. Je kan zelfs nog 20 euro extra besparen als je de verwarming al een uurtje voordat je gaat slapen op 15 graden zet.

Vloerverwarming

Maar let op: als je vloerverwarming hebt, is het juist niet verstandig om je huis zo veel te laten afkoelen. Dan kost het juist meer energie om in de ochtend weer op temperatuur te komen. Met vloerverwarming kun je de thermostaat ’s nachts dus beter op 18 graden zetten.

Nog eens 50 euro besparen

Milieu Centraal raadt aan om de verwarming in de slaapkamer sowieso uit te laten. “Gebruik eventueel een kruik of een elektrische deken. Daarmee bespaar je gemiddeld 50 euro per jaar.”

Nuance

Er is wel sprake van enige nuance, zeggen de experts van Feenstra. Het ene huis is het andere niet. “Een ideale temperatuur is moeilijk om te geven. Het heeft te maken met de isolatie van je huis, hoe groot de ruimtes zijn, wat voor ketel je hebt, maar ook hoe koud het buiten is. Als het ’s winters heel koud buiten is, is het juist verstandiger om de verwarming iets warmer te zetten, zodat het niet te veel afkoelt in huis. Anders moet de verwarming ’s ochtends heel hard werken.”

Bron: Feenstra, Milieu Centraal. Beeld: iStock