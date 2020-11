Elly Muller-Jaeger (77) groeide op in Paramaribo en woont sinds 1964, met een onderbreking van 10 jaar, in Nederland met haar man en gezin. Ze werkte tot aan haar pensioen als docent en locatieleider op een basisschool in Rotterdam-West.

“Als je mij vraagt of de wereld erg is veranderd vergeleken met toen ik in 1964 in Nederland kwam wonen, zeg ik meteen: ja. Ik denk dat het nu moeilijker is voor mensen met een andere achtergrond om hier te aarden. De verschillen zijn zo op scherp gezet. Toen ik hier op mijn twintigste kwam wonen,