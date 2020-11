Zoek je een quarantaine hobby? Zó maak je zelf een terrarium

Door corona ontdekken we een hoop nieuwe hobby’s. Zo zijn veel mensen aan het puzzelen geslagen en ook bordspelletjes zijn veel in trek. Een andere activiteit waar mensen zich tegenwoordig steeds vaker mee bezighouden, is het maken van een eigen terrarium.

Een terrarium is simpelweg een ecosysteem, dat dus helemaal op zichzelf kan overleven. In een grote, diepe fles van glas maak je een eigen ecosysteem door het te vullen met grond en plantjes. De fles moet voorzien zijn van een kurk om het af te sluiten, zodat de plantjes zichzelf kunnen onderhouden.

Blikvanger

Het werk namelijk als volgt: het vocht in de fles verdampt en drupt als condens weer in de grond. Als een blad verdort en afvalt, verteert het op de grond en dat zorgt weer voor voeding voor de planten. Het maken van een terrarium is een leuke bezigheid die je gewoon thuis kunt uitvoeren en je maakt ook nog eens een mooie blikvanger voor in huis.