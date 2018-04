We kunnen het terras op: volgend weekend begint de lente dan eindelijk echt

De afgelopen dagen hadden we nog niet het stralende lenteweer waar we op gehoopt hadden, maar daar lijkt binnenkort verandering in te komen. Volgens de eerste weerberichten zou het namelijk weleens echt lente kunnen worden.

Vandaag moeten we nog even door zien te komen, maar vanaf dinsdag bouwt het lenteweer zich rustig op. Met als uitschieter zelfs 20 graden in het weekend.

20 graden

Morgen wordt het met 17 graden al een stuk aangenamer, maar dinsdag en woensdag komen daar nog wel een paar buitjes bij kijken. Vanaf de tweede helft van de week lijkt het dan toch echt droog te worden en kunnen we met temperaturen van 18 tot 20 graden eindelijk met recht van lente spreken. Mogen we dat plekje op het terras alvast reserveren?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.