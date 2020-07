Waarom je op het terras wel afstand moet houden maar in het vliegtuig niet

De coronamaatregelen worden langzaam versoepeld en steeds meer dingen mogen weer. Maar er is ook een boel onbegrip. Want waarom mogen sommige dingen wel en andere dan weer niet? Veel mensen snappen er niets van.

Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM.

Vliegtuig vs. terras

Het RIVM kwam er in een gedragsonderzoek achter dat momenteel 6 op de 10 Nederlanders de maatregelen van dit moment onlogisch vinden. Zij begrijpen niet waarom regels in sommige situaties wel gelden, terwijl in andere situaties alles lijkt te kunnen. 1 van de grootste vraagtekens onder Nederlanders is waarom je wel met honderden mensen dicht op elkaar in een vliegtuig mag zitten, maar je op een terras nog altijd afstand van elkaar moet houden.

Logische reden

Het lijkt ook onlogisch. In een vliegtuig zit je voor langere tijd in een afgesloten ruimte dicht op elkaar. En op een terras zit je slechts even dicht bij elkaar, maar dan wel in de buitenlucht. Er blijkt veel onbegrip voor te zijn. Maar toch zit er een logische reden achter.

Handhaving

Premier Rutte reageert hier dan ook op dat het vooral te maken heeft met de handhaafbaarheid. Die is op terrassen een stuk moeilijker dan in het vliegtuig. Bij een vlucht is het namelijk mogelijk om te beoordelen wie er naar binnen kan. Daarbij is het, wanneer er toch corona blijkt te zijn bij 1 van de passagiers, makkelijk om op te sporen wie er allemaal in de buurt was. Ook kunnen de gezondheidsrisico’s worden verkleind door het gebruik van mondkapjes.