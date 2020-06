De terrasetiquette: deze dingen moet je weten voor je weer gaat terrassen

1 juni is daar en de terrassen zitten alweer vol. Tenminste, voor zover dat kan op gepaste afstand. Natuurlijk heeft iedereen er naartoe geleefd dat er weer genoten kan worden van een drankje op het terras. Maar voordat je daarvan geniet, moet je een aantal dingen weten.

En dat is de nieuwe terrasetiquette.

Wrijving

Op het terras zitten na 1 juni 2020 zal niet meer zijn zoals je het gewend bent. Er moet te allen tijde afstand gehouden worden, er zijn minder tafeltjes, het personeel moet met veel dingen rekening houden en íedereen wil een plekje op het terras bemachtigen. Dit alles bij elkaar kan een boel wrijving veroorzaken. Daarom is het belangrijk om op de juiste manier gebruik te maken van de horeca. Met deze etiquette in je achterhoofd blijf je respectvol tegenover het personeel en is jouw middagje in de zon ongetwijfeld een stuk fijner en minder stressvol.

1. Reserveer

Natuurlijk is het verleidelijk om te kijken of je op de bonnefooi nog even een terrasje kunt pakken als je daar zin in hebt. Toch wordt er nadrukkelijk gevraagd om te reserveren. Zo kan het restaurant goed rekening houden met je komst. En dat is wel nodig in deze tijden.

2. Wacht op jouw plek