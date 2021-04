Dít wordt het (terras)weer vanaf woensdag 28 april

Een branche die sinds corona behoorlijk op z’n gat ligt (en dat is nog zacht uitgedrukt), is die van de evenementen. En oh, wat smachten vele Nederlanders naar een feestje. Sinds het voorjaar hoopt de evenementensector met zogenaamde Fieldlab-evenementen feestvierders op een veilige manier bij elkaar te laten komen. Maar wat houdt zo’n evenement precies in? En wat als het feest niet doorgaat?

Krijg je in dat geval bijvoorbeeld je geld terug, en hoe? Libelle ging op onderzoek uit.

Wat zijn Fieldlab-evenementen?

Fieldlab-evenementen zijn bijeenkomsten die alleen kunnen doorgaan onder strenge voorwaarden. En die voorwaarden kunnen vervolgens weer per evenement verschillen. In veel gevallen moeten bezoekers zich in elk geval voor het feest laten testen, en in sommige gevallen ook erna. Zo hoopt de organisatie dat bezoekers op een veilige manier bij elkaar kunnen komen en dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. En met de uitkomsten weer te leren over het gedrag van bezoekers.

De term ‘Fieldlab’ betekent eigenlijk dat het evenement plaatsvindt in een ‘omgeving waar organisaties en bedrijven samenwerken voor een experiment’. De afgelopen maanden vonden er al verschillende Fieldlab-evenementen plaats. Zo mochten eind maart 5000 gelukkige voetbalfans naar een WK Interland-wedstrijd in de ArenA. En halverwege april vonden in Utrecht de 3FM Awards plaats, waar 1500 muziekliefhebbers bij aanwezig waren. Het Songfestival in Rotterdam wordt ook een ‘Fieldlab’. In Ahoy mogen in mei negen keer 3500 mensen naar het zangspektakel.