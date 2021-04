Goed nieuws voor de fans van Sisi: decennia na de trilogie van Ernst Marischka in de jaren vijftig – waarin Sisi overigens wordt geschreven als Sissi – blaast Netflix het verhaal nieuw leven in. Er komt namelijk een gloednieuwe serie onder de naam The Empress over het leven van Elisabeth Amalie Eugenie in Beieren zoals Sisi’s echt naam luidde.

Als je The Crown en Bridgerton hebt verslonden, wordt The Empress vast en zeker je nieuwe verslaving. De serie zal bestaan uit zes afleveringen van 45 minuten en volgt de eerste maanden van Sisi in Wenen.

Hoofdrol

Romy Schneider speelde destijds de rol van Sisi en nu zal actrice Dominique Devenport (24, geboren in München) het stokje overnemen. Dominique heeft tegenwoordig een Zwitserse en Amerikaanse nationaliteit en speelde nog maar in vier films waaronder Nebelgrind en Night train to Lisbon. In een verklaring vertelt ze: “Ik ben erg dankbaar dat ik de nieuwe Sisi mag spelen en kan laten zien wat voor soort persoon ze was: een jonge dame met grote dromen, sterke emoties en iemand die klaar is om te vechten voor haar visie.”