‘The passion’ keert tóch terug in 2021, maar in een nieuw jasje

Afgelopen zomer maakte de EO bekend dat het na tien mooie edities van The passion genoeg was geweest. Ze wilden ruimte maken voor vernieuwing. Maar nu heeft de omroep laten weten dat het paasspektakel tóch te zien is is volgend jaar bij de KRO-NCRV op NPO1.

Het verhaal komt terug zoals vertrouwd, maar wel in een nieuw jasje, zo laat de omroep weten.

Hoop en inspiratie

“Het is het belangrijkste levensbeschouwelijke tv-programma bij de publieke omroep. Dat moeten we koesteren, dus blijven wij dit als KRO-NCRV brengen”, aldus directievoorzitter KRO-NCRV Peter Kuipers. “De afgelopen editie, die in het teken stond van de onzekerheid in coronatijden, benadrukte dat Nederland behoefte heeft aan verbinding, hoop en inspiratie die dit paasevenement biedt.”

Kuipers liet aan AD weten dat hij de precieze reden niet te weten achter het stoppen van The passion door de EO. “Het heeft ons ook verrast. The passion heeft altijd een grote impact op de Nederlandse samenleving.” Zo vertelt hij over het bestaansrecht van de omroep: “Wij waren te veel een productiehuis. Als je echt vindt dat we het geld waard zijn, moet je meer een maatschappelijke instelling worden die niet alleen programmaatjes levert voor de NPO, maar die de samenleving ook wat teruggeeft.”

Meer diversiteit