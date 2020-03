Libelle Legt Uit: Hoe vaak moet je keukenhand- en theedoeken nu wassen?

Handen wassen, handen wassen, handen wassen. Nu het coronavirus ons land – en eigenlijk de hele wereld – in z’n greep heeft, wassen we vaker dan ooit onze handen. Maar hoe vaak moet je dan het keukenhanddoekje wassen waar je je handen steeds aan droogt? En gooi je je theedoeken ook vaker in de was in deze tijd?

Je zou denken dat de keukenhanddoeken en theedoeken niet zo vies zijn. Je droogt er immers je schone handen of schoon servies mee. Wel dus!

Je veegt niet alleen water af, maar ook zeepresten. En met theedoeken ook etensresten. De daarbij behorende bacteriën kunnen zich in de vezels van de doek vestigen. De doeken zijn na het gebruik nat en daar gedijen bacteriën goed in.

Hoe vaak?

Dat je keukenhanddoeken en theedoeken dus regelmatig moet wassen, is duidelijk. Maar hoe vaak precies? Een zoektocht op internet levert weinig op: de ene website zegt dat je de doek idealiter na elk gebruik wast, terwijl een ander schrijft dat een keer per week prima is.