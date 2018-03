Veel vrouwen houden van koffiedrinken en theeleuten. Op woensdagochtend met vriendinnen, op verjaardagen en op feestdagen. Nou ja, elke dag wel eigenlijk.

Pasen is ook zo’n weekend waarin veel theemomenten zijn, zoals bij een uitgebreide brunch of een high tea met lekkers. Wij neusden in de theeservies-collectie van de Bijenkorf. Daar kwamen we deze mooie theeglazen, koppen en theepotten tegen. Die staan vast leuk op tafel!

Beeld: iStock