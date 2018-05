6 geniale manieren om een theezakje te hergebruiken

Theeliefhebbers opgelet! Wist je dat je je overgebleven theezakje nog kunt hergebruiken? Niet voor een nieuw kopje thee. Nee, blaas er nieuw leven in en gebruik ‘m voor één van deze dingen.

Extra smaakje

Laat een gebruikt theezakje in een pot kokend water hangen, terwijl je rijst of pasta aan het koken bent. Zo geef je een extra smaakje aan je diner. Je kunt natuurlijk zelf kiezen voor welke smaak je gaat.

Cocktails

Het klinkt misschien een beetje gek, maar een gebruik theezakje kan dé truc zijn voor de perfecte cocktail. Thee verbetert namelijk de smaak van je favoriete gemengde drankje. Zo kun je een zakje oude muntthee gebruiken voor een heerlijke en verfrissende mojito.

Kruidenbad

Zin in een heerlijk, warm kruidenbad? Dat hoeft niet veel te kosten. Dit effect kun je al creëeren door een gebruikt theezakje onder de kraan te hangen terwijl je in bad zit. De geur die vrijkomt, doet je gelijk denken aan een dagje sauna. Hoe meer kruiden er in de thee zit, des te intenser de geur die vrijkomt. Extra tip: laat ook een paar gebruikte theezakjes in het water te laten vallen. Theeblaadjes bevatten antioxidanten en die zijn geweldig voor je huid.

Verzachtende zonnebrand

Zoals hierboven al is uitgelegd, zijn de antioxidanten die in thee zitten dus goed voor je huid. Is je huid verbrand door de zon? Dan kun je oud theewater ook goed gebruiken om je huid te kalmeren. Een makkelijke tip om die pijnlijke rode huid te verminderen.

Planten

Vind je het lastig om voor je planten te zorgen? Dan kun deze makkelijke tip zeker gebruiken. Stop wat oude zakjes thee in het plantenwater en strooi het resulterende zwakke theewater over de planten. De thee helpt de planten zich te beschermen tegen schimmel.

Nare luchtjes

Als laatste kun je theezakjes hergebruiken om iets fris te laten ruiken. Van de kattenbakvulling tot je vuilniszak. Leg er wat gebruikte theeblaadjes in en je hebt geen last meer van nare geurtjes. Hoeveel thee je er van tevoren voor moet drinken, is helemaal afhankelijk van de hoeveelheid stank.

