Lief: therapiehond steelt speelgoed op politiebureau

Op het politiebureau in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben ze een ‘dief’ op heterdaad betrapt. De therapiehond Ben Franklin bleek namelijk speelgoed te stelen.

Het speelgoed werd ingezameld om aan een goed doel te geven tijdens de kerstdagen.

Op heterdaad betrapt

De Golden Retriever werd op heterdaad betrapt toen hij stiekem een pop in een mandje meenam. Heel voorzichtig liep hij hiermee van de kamer waar al het speelgoed opgeborgen lag, naar zijn geheime verstopplek: onder een bureau aan de andere kant van het gebouw.

Het werd meteen duidelijk dat Ben Franklin ook het andere speelgoed had meegenomen. Die werden teruggevonden op de verstopplek van de hond.

Achtervolging

Deze geweldige ‘achtervolging’ werd vastgelegd door een agent, die de video op de Facebookpagina van het bureau plaatste. Agent James Mill vertelt dat ze al snel doorhadden dat de hond achter deze diefstallen zat. “De kamer waar het speelgoed bewaard wordt, is normaal gesproken altijd op slot. Toen Ben al het speelgoed zag, dacht hij dat het allemaal voor hem was.”

Vervanging

De speeltjes die Ben heeft toegeëigend zijn inmiddels vervangen voor nieuw speelgoed. “Hij had overal overheen gekwijld”, legt de agent uit.

Therapiehond

Ben Franklin wordt door de politie ingezet als therapiehond, het is zijn taak om mensen te troosten. Hij gaat langs bij scholen en brengt veel tijd door met kinderen die zich in een crisissituatie bevinden. Agent Mill vertelt dat hij heel populair is. “Als Ben ergens binnenloopt, is het alsof de zon begint te schijnen.”

Bron: Facebook. Beeld: iStock