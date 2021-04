Waarom je nu wil beginnen met thuis composteren (en zo doe je dat)

Minder afval produceren én een mooiere tuin? Je kunt het in één keer bereiken door te beginnen met composteren. Maar wat doet het dan precies? En hoe ga je te werk?

Libelle legt het je uit.

Composteren houdt simpelweg in dat je je restafval thuis niet zomaar weggooit, maar het op een speciale manier fermenteert in een composthoop. Deze compost is goed om allerlei redenen.

Zo kun je de compost gebruiken om je tuin extra vruchtbaar te maken. Ook helpt composteren tegen de productie van methaangas, wat dan weer goed is voor het milieu.

Ook zal de vieze lucht die ontstaat in je vuilnisbak afnemen als je begint met composteren. Het is ook nog eens een heel duurzame manier om je afval te verwerken. En minder vaak een volle kliko betekent in veel gemeentes ook dat je goedkoper uit bent. Win-win dus.

Hoe?

Ben je overtuigd? Mooi. Dan gaan we nu eens kijken hoe je te werk kunt gaan.

Ten eerste is het belangrijk om een plek in je tuin te vinden waar je wil beginnen met composteren. Je hebt hier minimaal een vierkante meter voor nodig en het liefst kies je een plek die veel schaduw en slechts een paar zonuren per dag vangt. Hier kun je in een houten krat een composthoop beginnen. Maar ook kun je een afsluitbaar compostvat neerzetten.

Bruin en groen afval

Leg onderin de bak een laag met luchtig, bruin materiaal. Denk hierbij aan dorre bladeren, houtsnippers, droge takjes en stro. Dit dorre materiaal is droog en koolstofrijk. Vervolgens kun je hier nat, groen afval ingooien. Dit materiaal is dan weer stikstofrijk. Denk hierbij aan gemaaid gras en groenteresten uit de keuken.

De composthoop moet niet te nat en niet te droog zijn. Anders gaat het rotten óf kan het simpelweg niet goed composteren. Zorg er dan ook voor dat je niet veel groen, vers materiaal toevoegt. Zo wordt de inhoud van het compostvat te nat. Lijkt het te rotten? Voeg dan extra bruin, droog afval toe.

Als je juist te veel droog materiaal hebt, is het nuttig om af en toe een klein scheutje water toe te voegen aan de composthoop of veel nat, groen materiaal erbij te gooien. Of dat nodig is check je door een handje compost te pakken. Voelt het vochtig? Dan zit je goed.

Let erop dat je niet al je afval klakkeloos op de composthoop gooit. Gekookte etensresten, as van hout, aarde, en niet-biologische aardappel- en citrusschillen moeten niet in je composthoop terechtkomen.

Het composteren kan beginnen

Heb je dit gedaan? Dan zit jouw werk erop. Het composteren kan beginnen en het vat doet het werk. Het enige wat jij moet doen is zo nu en dan het compostvat bijvullen met nieuw afval.

Wel is het af en toe handig om in de composthoop te prikken met een beluchtingsstok. Steek die zo diep mogelijk in de composthoop, draai hem een kwartslag en trek hem omhoog. Als je dit eens per week op verschillende plekken in de composthoop doet, wordt de luchtcirculatie verbeterd waardoor het composteren beter gaat. Ook is het goed om eens in de drie weken de composthoop om te scheppen.

Gebruiken

Na een paar weken is je compost klaar voor gebruik. Dit kun je checken door een handje compost te pakken. Ziet het eruit als potgrond? Dan zit je goed. Sprenkel deze compost over de grond waar je bloemen groeien of waar je moestuin zich bevindt. Zo wordt de grond extra vruchtbaar.

Kun je de compost zelf niet gebruiken? Dan kun je controleren of er bij jou in de buurt een plek is die er iets aan heeft. Openbare moestuinen hebben vaak iets aan een beetje extra compost.

Vind je het zonde om je overgebleven groente zomaar op je composthoop te gooien? Vaak kun je er nog iets heel lekkers mee maken. Zoals dit recept, met overgebleven cherrytomaten.

