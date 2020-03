Verantwoord thuiswerken: zo voorkom je rugklachten

Nu iedereen (waar mogelijk) thuis moet werken, wordt er in menig huishouden een werkplek geïmproviseerd. In bed, aan de keukentafel of aan een bureautje op zolder. Prima, maar ergonomisch verantwoord is het niet. Zo voorkom je vervelende rugklachten door het thuiswerken.

Vaak heb je op je werk een verstelbaar bureau of -stoel. Daarmee voorkom je de zogenaamde laptopbochel, die je krijgt als je bureau en stoel niet juist op elkaar zijn afgesteld en je gebogen over je toetsenbord hangt. Om dat te voorkomen kun je het beste werken met een externe muis en een extern toetsenbord. Je laptop zet je op een verhoging, zoals een stapel boeken, totdat deze op ooghoogte staat. Zo zorg je ervoor dat je rechtop kunt blijven zitten tijdens het werken.

Blijf bewegen

Hoe recht je ook denkt te zitten, je lichaam verkrampt op een gegeven moment toch als je achter een geïmproviseerde werkplek zit. De kans is groot dat je hier rugklachten van krijgt. Zorg dan ook dat je lichaam in beweging blijft. Loop om het half uur even een rondje door het huis, ga even staand werken, of doe even een paar rek-en-strekoefeningen. Het klinkt overdreven, maar je zult merken dat je hierdoor veel minder last krijgt van je spieren na een dag hard werken.

Kleine pauzes

Naast het af en toe bewegen is het ook belangrijk om voor je mentale gezondheid zo nu en dan een pauze in te lassen. Het is logisch dat je thuis, met zo veel afleiding om je heen, minder productief werkt. Door maar te blijven zitten en van jezelf te verwachten dat je net zo geconcentreerd werkt als je op kantoor doet, werk je dat alleen maar tegen. Accepteer dat je af en toe even moet stoppen. Plan voor jezelf ieder uur een pauze in van een minuut of 3. In die tijd gooi je net even een wasje in de wasmachine of zet je een kopje thee. Als je terugkomt, kun je weer veel geconcentreerder werken.

Licht

Zorg ervoor dat je je werkplek creëert op een plaats in huis waar niet te veel zonlicht naar binnen valt. Als je computerscherm te licht wordt, krijg je al gauw de neiging om met je ogen te gaan knijpen om alles toch goed te zien. Het resultaat: verschrikkelijke hoofdpijn na een dag werken.

Blijf fit

Hoe goed je ook let op je houding, het heeft weinig zin als je spieren niet getraind zijn. Voor de juiste houding en minder rugklachten, zijn getrainde buikspieren een must. Probeer een paar keer per week een korte workout te doen om je spierkracht op peil te houden. De kans is namelijk groot dat je spieren afzwakken, nu je zo veel in huis zit. Door hier en daar een High Intensity Interval Training in te lassen, voorkom je dat. Dit is een hele korte workout waarin je explosief je spiergroepen traint. En die spieren kunnen jouw lichaam dan weer veel beter dragen, als je een keer in een onverantwoorde houding aan het werk bent.

Bron: Plusonline. Beeld: iStock.