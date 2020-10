Thuiswerken in de winter: zo veel meer ben je kwijt aan stookkosten

De koude maanden komen er weer aan. Nu we allemaal gedwongen vanuit huis werken, zal de verwarming dan ook een stuk vaker aanstaan. En dat thuiswerken zorgt voor veel extra stookkosten.

Zó veel, om precies te zijn.

Vergelijkingssite Independer berekende hoe veel een huishouden gemiddeld meer kwijt is aan gas nu er deze winter veel thuisgewerkt wordt. Omdat er overdag overal mensen thuis zijn, staat de verwarming namelijk een stuk vaker aan. En dat zorgt voor hogere stookkosten. Ten opzichte van een normaal jaar, gaat dat om veel geld.

Het is moeilijk om te zeggen hoe veel geld het je precies extra gaat kosten, omdat iedereen weer anders verbruikt. De één is een koukleum en de ander juist niet. Of misschien liet je altijd al de verwarming de hele dag aanstaan, ook als je weg was. Toch heeft Independer een aantal gemiddeldes berekend. Zo kun je een beetje zien op welke extra stookkosten je moet rekenen.

Extra kosten

Gemiddeld gezien zullen Nederlandse huishoudens 9,3% meer energie gaan gebruiken in huis. Het gaat dan over de periode tussen 1 oktober en 1 april. De koude maanden. Je gaat dus over die maanden 9,3% extra stookkosten betalen. En dat betekent voor jou het volgende:

Als je normaal gesproken €100 per maand betaalt, zul je in totaal €73 extra gaan betalen na de winter.

Als je normaal gesproken €140 per maand betaalt, zul je in totaal €103 extra gaan betalen na de winter.

Als je normaal gesproken €180 per maand betaalt, zul je in totaal €133 extra gaan betalen na de winter.

Als je normaal gesproken €210 per maand betaalt, zul je in totaal €155 extra gaan betalen na de winter.

Dikke sokken

Hoe veel je precies extra moet betalen, is dus lastig om te zeggen. Wel kun je rekening houden met extra kosten, en dus zijn een paar extra plaids en een paar dikke sokken geen overbodige luxe dit najaar.

Bang voor te hoge stookkosten? Gezinsvlogger Doortje geeft je tips om je energierekening laag te houden.

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Independer. Beeld: iStock.