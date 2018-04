Bestel tickets voor Elisabeth in Concert met 10 euro voordeel

Wat is er leuker dan tijdens een heerlijke zwoele zomeravond een bezoek te brengen aan een openluchtconcert op een wel heel bijzondere locatie? Deze zomer kan dat. Na het overweldigende succes van vorig jaar komt Elisabeth in Concert deze zomer nog één keer terug, en wel op Paleis Soestdijk! Bestel nu alvast tickets en krijg 10 euro voordeel.

Wie kent het sprookjesachtige verhaal van Sissi niet? De jonge keizerin Elisabeth, die door het Oostenrijkse volk liefkozend Sissi werd genoemd. Haar aangrijpende levensverhaal werd in de jaren vijftig opgetekend en later vertolkt door Romy Schneider in een nog steeds populaire filmtrilogie. Nu is het de beurt aan musicalster Pia Douwes. Zij speelt Sissi op een wel héél bijzondere locatie met koninklijke allure: Paleis Soestdijk. Elisabeth in Concert is de concertversie van de bekende musical. Vorig jaar al stond Pia Douwes als Elisabeth op de planken in de openlucht, toen bij Paleis het Loo in Apeldoorn. Nu zal ze deze droomrol nog eenmaal vertolken, van 8 tot en met 24 juni aanstaande. Ze is te zien met onder anderen musicalster Stanley Burleson als tegenspeler.

Romantisch sprookje

Hoewel het leven van keizerin Sissi aan het Weense Hof als een romantisch sprookje begon, sloeg het snel om. De jonge keizerin kreeg te maken met keiharde tegenstellingen en allerlei ontberingen. Drama en romantiek liggen in elkaars verlengde, waarbij een opbloeiende romance eindigt in een persoonlijk drama.

Bestel nu kaarten!

Deze zomer is dit unieke openluchtevenement te zien van 8 tot en met 24 juni op een legendarische plek: Paleis Soestdijk. Wil je deze bijzondere uitvoering beleven? Mis het niet en boek nu kaarten voor Elisabeth in Concert met 10 euro voordeel per ticket via Theaterclub Libelle. Vragen of telefonisch reserveren? Neem contact op via 088 – 550 02 62.

Elisabeth in Concert €10,- voordeel per ticket bestel via theaterclub

Beeld: Roy Beusker.