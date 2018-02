Zo bespaar je 5 minuten op elk schoonmaakklusje

Als je het huis spik en span wil zonder moeite, dan kun je het beste tussen de bedrijven door schoonmaken en een paar simpele trucs toepassen. Deze tips besparen je kostbare minuten.

1. Sorteer je kleren direct als je je uitkleedt

Eén wasmand voor alle kleding? Zo onhandig. Als je direct de onderbroeken bij de hete was, de gekleurde bij de gekleurde, donker bij donker etc. gooit, dan bespaar je je zelf de vervelende klus van het sorteren.

2. Gebruik altijd de afzuigkap

Die kap zorgt er namelijk ook voor dat zich minder olievlekken opbouwen, niet op je keukenmuren, niet op je fornuis. Winst naast die 5 minuten: veel minder schrobben, dus een beter humeur.

3. Was af terwijl je aan het koken bent

Staan de piepers op, suddert het vlees en borrelen de groenten? Doe dan in de tussentijd even de afwas van vanmorgen, je staat toch in de keuken. Als je de pannen direct na het opscheppen in het sopje zet is de grote afwas helemaal snel gedaan.

4. Stop met spoelen

Wie wél een vaatwasser heeft is meestal aan het voorspoelen, terwijl de machine dat prima zelf kan. Bij de meeste vaatwassers zit zelfs een ‘voorspoelen’-functie ingebouwd. Nooit meer afspoelen of afwassen – waarom zou je?



5. Altijd na het douchen even afspoelen en drogen – de muren dan

Zo heeft de echte viezigheid geen kans om op te bouwen en dat scheelt je dan weer een grote schrobbeurt in the long run. Jij schoon, badkamer schoon.

6. Laat schoonmaakmiddel goed intrekken

Beetje flauw, maar het helpt wel degelijk bij het schoonmaken. Zeep is ervoor gemaakt om alles schoon te maken, maar ook om vuil los te weken. Krijg je geen lamme arm en kun je intussen de wc doen. Win-win: je hoeft nog minder zeep te gebruiken ook.

7. Maak altijd na afloop van een schoonmaakbeurt altijd de bezem, stofzuiger en lappen goed schoon

Spreekt voor zich dat superschone middelen veel sneller schoonmaken, anders ben je alleen maar vuil aan het verspreiden.

8. Geen schoenen in huis

Het is de makkelijkste manier om te zorgen dat het vuil en stof buiten überhaupt niet binnenkomen, dus die zooi hoef je al niet op te ruimen. Scheelt je zeker een vloer-poetsbeurt per week, dat is nog wel meer dan 5 minuten.

Lekker boenen

Bron: GoodHousekeeping. Beeld: iStock

