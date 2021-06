Dít bijzondere weersverschijnsel kun je de komende tijd spotten

Het zou je maar gebeuren: een Duitse automobilist heeft zijn zwangere vrouw per ongeluk op een parkeerplaats laten staan. Hij stopte voor een plaspauze, maar had niet door dat zijn partner ook uit de auto was gestapt.

Pas na 50 kilometer ontdekte hij dat zijn vrouw niet meer in de auto zat.

Man en kind verdwenen

De politie van Mittelfranken heeft het opmerkelijke verhaal gedeeld op Facebook. Het gezin was onderweg naar huis en rond 01.00 uur stopte de man voor een korte plaspauze. Zijn partner zat met hun kindje van 11 maanden op de achterbank. Nadat de man zijn blaas had geleegd, reed hij weg. Hij was in de veronderstelling dat zijn vrouw en kind op de achterbank lagen te slapen. Dat bleek niet het geval: ook de vrouw was even uit de auto gestapt. Toen ze terugkwam, waren haar man en kind ineens verdwenen.