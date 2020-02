Tijdens de storm de weg op? Zó zorg je dat je veilig thuiskomt

Het kan je bijna niet zijn ontgaan dat er een grote storm in aantocht is. De afgelopen dagen gaan er al de nodige waarschuwingen rond en met rukwinden van meer dan 100 kilometer per uur heeft de storm zelfs een naam gekregen. Dat je met dergelijk weer maar beter niet de weg op kunt gaan, hoeven we je dan ook vast niet te vertellen. Maar wat als je toch écht op pad moet zondag?

Dankzij deze tips van de ANWB zorg je ervoor dat je alsnog veilig thuiskomt.

Advertentie

1. Laat je snelheid zakken

Met storm is het vooral belangrijk om meer afstand te houden. Hierdoor geef je jezelf namelijk meer tijd om te reageren op onverwachte, gevaarlijke situaties. Ook heb je je auto beter onder controle bij een lage snelheid. Vooral bij bruggen, dijken en open vlaktes is het oppassen geblazen: de wind heeft hier vrij spel en windstoten raken je dan ook extra hard. Achter een gebouw of vrachtwagen ben je weer even ‘beschermd’, maar hou er rekening mee dat je weer meteen de volle laag krijgt als je er voorbij rijdt.

2. Houd het stuur met twee handen vast, maar ga niet krampachtig rijden

Een storm is niet het juiste moment om nonchalant met één hand op het stuur te rijden, maar tegelijkertijd moet je er ook voor waken dat je niet te krampachtig achter het stuur zit. Houd het stuur met twee handen vast, zodat je goed kunt reageren op windstoten die de auto plotseling opzij duwen. Op deze manier kun je ook beter omgaan met de zuigende werking van vrachtauto’s wanneer je die passeert.

3. Ga niet met een aanhanger de weg op

Wanneer je met een caravan of een hoge auto rijdt, dan raken de windstoten je nog veel harder. Het is dan ook belangrijk om je snelheid aan te passen. Rijden met een aanhanger kun je maar beter echt niet doen. Dit is niet alleen gevaarlijk voor jezelf, maar ook voor je medeweggebruikers. Hoge aanhangers vangen veel wind en kunnen makkelijk omver worden geblazen.

4. Reageer snel bij een wolkbreuk

Word je midden in een storm ook nog overvallen door een wolkbreuk? Let dan op je snelheid: zet je verlichting aan en zoek desnoods een veilige parkeerplaats op. Vooral bij een hevige regenbui kan zicht soms érg beperkt zijn. Als het dan ook nog eens donker is zijn de omstandigheden helemaal gevaarlijk. Oppassen geblazen dus.

5. Pas op voor plassen

Zie je forse plassen op de weg? Rijd daar dan heel rustig doorheen. Er kan namelijk een waterlaagje tussen band en wegdek ontstaan, waardoor de auto korte tijd onbestuurbaar wordt. Dit heet ‘aquaplanning’. Dit gebeurt vooral als je hard over water heenrijdt, hierdoor kan je auto als het ware gaan glijden. Zorg er in zo’n geval voor dat je rustig je voet van het gaas haalt en probeer niet te sturen tot je weer grip hebt. Zo voorkom je dat je auto in een slip raakt. Bij handgeschakelde auto’s is het belangrijk om de koppeling in te trappen en je stuur recht te houden. Als de auto toch begint te slippen moet je vooral blijven kijken en sturen in de richting die je uit wilt.

6. Veilig parkeren

Veilig thuis gekomen? Zorg er dan nog voor dat je je auto niet onder een boom gaat parkeren. Zeker als deze boom vol in blad staat. Vallende takken – of zelfs een complete boom – kunnen je auto anders verpletteren. En hou er rekening mee dat schade door noodweer lang niet altijd verzekerd is, dus check vooral nog even je verzekeringspolis!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: ANWB. Beeld: iStock