Het beste tijdstip om weg te gaan bij een etentje (en dít is waarom)

Je zit al een aantal uur lekker te tafelen bij vrienden, je neemt de laatste hap van je dessert en je denkt; is het niet eens tijd om te gaan?



Grote kans van wel. Te lang blijven zitten na een gezellig etentje is onbeleefd. Maar wát is dan het beste tijdstip om gedag te zeggen? Daar heeft Thomas Blaikie, auteur van het boek ‘Blaikie’s Guide to Modern Manners’ wel een antwoord op. De beste man schrijft in het Britse weekblad The Lady een handige etiquette. Dit moét je even lezen.

Opstaan en wegwezen

Of het gezellig is of stiekem een verplichting: volgens Blaikie is het beste tijdstip om gedag te zeggen 22.30u op doordeweekse dagen en 23.15u in het weekend. Hoé je dan het beste vertrekt? Dit doe je het liefste op een zo natuurlijk mogelijke manier. Weiger beleefd een drankje na het eten en sta simpelweg op.

Blijven plakken

Ben je zelf de gastheer- of vrouw? Wie op een fatsoenlijk tijdstip naar bed wil, biedt vooral géén sterke drank aan. Doe je dit wel, dan is de kans groot dat je gasten blijven plakken, aldus Blaikie in The Lady.

Ongemakkelijk

Heb je zin in thee of koffie na het eten? Dat kan best, maar het is niet zo netjes om de gastheer- of vrouw hiernaar te vragen. Dit kan voor ongemakkelijke situaties zorgen aangezien ze al uren hebben geploeterd in de keuken.

Bron: Dailymail.com. Beeld: iStock