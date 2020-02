Op dít tijdstip is storm Ciara in jouw regio

We zijn er al een aantal dagen op voorbereid, maar nu is storm Ciara toch echt aangekomen in ons land. Met een orkaankracht van 130 kilometer per uur zullen de windstoten over de regio’s razen. Het KNMI houdt ondertussen per provincie bij welk weeralarm er geldt.

Het KNMI heeft voor zondag 9 februari code oranje afgekondigd. Ook op maandag 10 februari zal er nog veel hinder zijn.

Tijden

Volgens het instituut geldt code oranje in de volgende provincies op deze tijdstippen:

Noord-Holland: van 16 tot 22 uur

Friesland: van 16 tot 22 uur

Waddenzee: van 16 tot 22 uur

De Waddeneilanden: van 16 tot 22 uur

IJsselmeergebied: van 16 tot 22 uur

Utrecht: van 19 tot 22 uur

Zuid-Holland: van 19 tot 22 uur

Flevoland: van 19 tot 22 uur

Zeeland: van 19 tot 22 uur

Groningen: van 20 tot 23 uur

Overijssel: van 20 tot 23 uur

Drenthe: van 20 tot 23 uur

Gelderland: van 20 tot 23 uur

Noord-Brabant: van 20 tot 23 uur

Limburg: van 21 tot 1 uur

Gevaarlijke situaties

De code die het instituut afgeeft wil zeggen dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Er kunnen zeer zware windstoten voorkomen van 100 tot 120 km/uur die op pieken zelfs 140 km/u kunnen worden. Indien het gaat onweren kan het nog een tikkeltje erger worden. Er is een risico op omvallende bomen en het kan gevaarlijk zijn om de weg of het water op te gaan.

Preventie

Ondertussen worden er door Ciara, de eerste storm met naam die Nederland aandoet, vluchten en treinen geschrapt, sportwedstrijden afgelast, dieren in dierentuinen in veiligheid gebracht, wegen afgesloten en vele andere maatregelen. Ook jijzelf kunt je erop voorbereiden om schade te voorkomen.

Het gaat erg hard met de wind! Op Texel staat zelfs windkracht 10 en is een schuiver gemeten van 121 km/u 🌬️! De wind neemt nog verder toe. Check het weerbericht voor meer informatie over Ciara:https://t.co/zj9Y4wC9kQ pic.twitter.com/na0NUM8lqZ — Buienradar (@BuienRadarNL) February 9, 2020

Tijdens storm Ciara svp het noodnummer 112 alleen bellen bij spoedsituaties. Gebruik 0900-8844 om andere belangrijke aan de politie te melden.

Boodschap: bel 112 niet, tenzij…… 112 moet bereikbaar blijven voor de gevallen waarbij elke seconde telt. — Landelijke Eenheid (@PolitieLE) February 9, 2020

Bron: KNMI. Beeld: iStock