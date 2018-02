Bizar: tijgerwelpje verstuurd via de post

Een goed getrainde speurhond heeft het leven van een kleine Bengaalse tijger gered. Het beestje werd per pakketpost verstuurd, maar werd door de hond opgemerkt.

Het voorval vond plaats in Mexico. De kleine tijger was verdoofd en zat in een plastic container waar gaten in geprikt waren. Het diertje had niets te eten en te drinken en er lagen enkel wat stroken krantenpapier om hem heen.

Het welpje werd als spoedpost verstuurd vanuit de westelijke staat Jalisco naar een ander Mexicaans adres zo’n 350 kilometer verderop. De politie is momenteel aan het onderzoeken wie het tijgerwelpje op de post heeft gedaan.

Het diertje is door gebrek aan voedsel uitgedroogd, maar maakt het wonder boven wonder prima. De kleine tijger is overgedragen aan een dierenopvang.

#MostWatched Tiger cub found in mail box by Mexican sniffer dog https://t.co/IxsAMGAd9q pic.twitter.com/58CDVdqtzK — CGTN (@CGTNOfficial) 8 februari 2018

Bron: AD.nl. Beeld: Twitter.