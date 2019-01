Dit nostalgische kinderprogramma keert in 2019 terug op tv

Zat jij als kind of zat jóuw kind aan de buis gekluisterd als Tik Tak op tv was? Dan hebben we heel leuk nieuws: het nostalgische kinderprogramma keert terug op tv.

In het najaar van 2019 al.

Schaapjes en schaduwmannetje

Tik Tak wordt volledig afgestoft, maar de makers beloven wel dat alle vertrouwde elementen erin terugkomen. Herinneren we ons de schaapjes en het schaduwmannetje bijvoorbeeld nog? Die gaan we nu dus terugzien, maar dan in een veel betere beeldkwaliteit.

Ketnet

De allereerste aflevering van Tik Tak was in 1981. In 2006 kwam er een eind aan het programma voor peuters. Toen waren er 366 verschillende afleveringen gemaakt. Dertien jaar later wordt de draad dus weer opgepakt. Het zal dit najaar te zien zijn op de Ketnet Junior: een Belgische zender die we in Nederland ook gewoon ontvangen. We zijn héél nieuwsgierig naar hoe Tik Tak er anno 2019 uit gaat zien.

