Hack: zó maak je heel makkelijk zelf mooie marmer-kaarsen

Op 16 januari 2021 overleed de 14-jarige Pepijn aan de gevolgen van een koolmonoxidevergiftiging in combinatie met drugs.

In een brief die zijn ouders naar buiten hebben gebracht, vertellen ze over de laatste periode van zijn leven en de moeite die hij had met de coronamaatregelen.

De dood van Pepijn

Pepijn werd gevonden in een tentje, net buiten de ring in Amsterdam-Noord. In de brief wordt beschreven: “Hij lag daar gestrekt, zijn armen rustig langs hem heen, alsof hij sliep. Koptelefoon op. Er stond een kleine BBQ in de tent, met een briket die gebrand had. Een pak frisdrank onder zijn arm en een zakje snoepjes.”

Opzoek naar een gelukzalig gevoel

Uit het bloedonderzoek dat later werd gedaan, bleek al snel dat Pepijn daar in dat tentje drugs had gebruikt. “Alles wijst erop dat hij een tripje wilde maken, nog één keer dat gelukzalige gevoel ervaren, en daar eens goed is voor gaan liggen”, schrijven zijn ouders. Maar hij deed dat niet zonder zich bewust te zijn van het risico: “Het BBQ-tje was waarschijnlijk bedoeld om te voorkomen dat hij het koud kreeg en onderkoeld raakte; hij had ook de dikke winterjas van zijn broer aan. Hij was zich bewust van het gevaar, want we troffen ook een koolmonoxide-detector aan, die hem moest waarschuwen als de CO concentratie te hoog werd.”