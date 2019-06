Dankzij déze tip houd je je kat op een speelse manier lekker koel

De temperatuurmeter slaat op hol en we smelten bijna weg door de hitte. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor onze katten. Met hun dichte vacht hebben zij in deze warmte ook wat verkoeling nodig.

Daar hebben we een handige én leuke oplossing voor. Het is héél simpel. “Iedereen zou dit moeten proberen voor hun katten”, staat niet voor niets bij het filmpje.

Advertentie

Ballon

Het enige wat je nodig hebt is een ballon, een vriezer en een grote bak. Je vult de ballon met water, legt ‘m in de vriezer en wanneer het water helemaal is bevroren, knip je de ballon weg en leg je de ijsbal in een bak. Klaar! Je zou de bal eventueel nog kunnen opvrolijken door er een smiley van te maken. Dit doe je door een paar oogjes op de ijsbal te plakken.

Glibberig

De kat kan nu heerlijk aan het ijs likken voor verkoeling. Langzaamaan begint het ijs te smelten, maar dankzij de bak eronder wordt de vloer gelukkig niet nat. De ijsbal wordt glibberig en begint te draaien, waardoor de poezen er leuk mee kunnen spelen. Zoals je in de video hieronder kunt zien, vinden de katten het geweldig!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Facebook. Beeld: iStock